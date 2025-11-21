News
Sharp startet TV & Soundbar Black Friday Sale
21.11.2025 (Philipp Kind)
Sharp bietet im Rahmen des Black Friday Sale attraktive Angebote auf aktuelle Fernseher und Soundbars. Im neuen Sharp Webshop lassen sich auf TVs mit Roku oder Android TV und eine 2.0 Slim Soundbar exklusiv besonders günstige Preise erzielen:
- Sharp 43GJ4225E 43" Roku Smart TV mit HDR 10 und Dolby Vision für 249 Euro statt 429 Euro
- Sharp 24FH2EA 24" HD Ready Android TV mit Chromecast für 169 Euro statt 279 Euro
- Sharp HT-SB140MT 2.0 Slim Soundbar für 69,99 Euro statt 129 Euro
