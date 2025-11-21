News

Sharp startet TV & Soundbar Black Friday Sale

21.11.2025 (Philipp Kind)

Sharp bietet im Rahmen des Black Friday Sale attraktive Angebote auf aktuelle Fernseher und Soundbars. Im neuen Sharp Webshop lassen sich auf TVs mit Roku oder Android TV und eine 2.0 Slim Soundbar exklusiv besonders günstige Preise erzielen:

