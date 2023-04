News

SciFi-Serie "For All Mankind" erscheint auf Blu-ray Disc

Dazzler Media veröffentlicht die ersten beiden Staffeln der Science Fiction-Serie "For All Mankind". Die Serie über eine alternative Geschichte der Mondlandung ist inzwischen bereits in der dritten Staffel beim Streaming-Dienst Apple TV+ zu sehen und wird Anfang Mai in Großbritannien auch auf Blu-ray Disc erscheinen. Die beiden Staffel-Sets mit jeweils vier Blu-ray Discs (nur mit englischem Ton) kommen am 01.05.2023 in den Handel. Informationen zu einer Blu-ray Disc-Veröffentlichung von "For All Mankind" in Deutschland liegen bislang noch nicht vor.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.