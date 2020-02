News

"Schloss des Schreckens" mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Schloss des Schreckens" (The Innocents) im April in einer Mediabook-Edition mit Blu-ray Disc und DVD. Der Horror-Klassiker aus dem Jahr 1961 kommt am 03.04.2020 inklusive umfangreichem Bonus-Material in den Handel und basiert auf einer Criterion 4K-Abtastung. Der deutsche Ton wurde restauriert und wird ebenso wie die englische Originalfassung als PCM 2.0-Mono-Track enthalten sein.

