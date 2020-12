News

SATURN: 30% Rabatt auf Blu-rays & 4K Ultra HD Blu-rays

Der SATURN bietet über die Weihnachtstage neben neuen Weekend Deals auch ausgewählte Blu-ray Discs und 4K Ultra HD Blu-rays mit 30% Rabatt an. So ist z.B. die "Game of Thrones" Ultra HD Blu-ray-Box für 119,45 EUR erhältlich. Die im Shop angezeigten Preise sind noch ohne Rabatt. Dieser wird im Warenkorb abgezogen:

