News
"Satan der Rache" mit Klaus Kinski erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
20.11.2025 (Karsten Serck)
HanseSound veröffentlicht "Satan der Rache" (E dio disse a Caino...) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Western aus dem Jahr 1970 mit Klaus Kinski erscheint am 27.02.2026 als Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc-Mediabook sowie als einfache Blu-ray Disc. Alle Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material ist das Featurette "Pakt der Vergeltung - Mythos und Moral von »Satan der Rache«" geplant.
