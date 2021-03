News

Samsung verlängert QLED TV Cashback oder Gratis-Soundbar-Aktion

Samsung verlängert sein PremiumPlus Programm und bietet weiterhin bis zum 05.05.2021 ausgewählte QLED-Fenseher inklusive Gratis-Soundbar oder Cashback an. Ursprünglich war die Aktion bis zum 28.03.2021 geplant. Registrierungen der im Handel erworbenen Produkte sind jetzt bis zum 23.05.2021 online unter samsung.de/premiumplus möglich.

Bei einem Großteil der Aktions-TVs gibt es auch bis zu zwölf Monate Zugriff auf HD+, DAZN, Sky Ticket und waipu.tv dazu.

Die genauen Aktionsbedingungen sehen folgendermaßen aus:

Immersives Sound-Duo dank Q-Symphony

Seit dem 13. Januar und noch bis 28. März 5. Mai können Käufer eines Samsung Aktions-TVs direkt die passende Q Soundbar dazu erhalten. Das betrifft die Modelle Q950T (65, 75 Zoll)3 , Q800T (65, 75, 82 Zoll)4 , Q95T (75, 85 Zoll)5 , Q90T (75 Zoll)6 , Q80T (85 Zoll)7 , Q70T (85 Zoll)8 sowie The Frame LS03T (75 Zoll)9. Je nach Modell gibt es eine HW-Q70T, HW-Q800T oder HW-Q950T Soundbar kostenlos zum TV dazu10. Bei den Modellen Q950R (98 Zoll)11, und Q950T (85 Zoll)12 besteht bei Kauf im Samsung Online Shop keine Wahlmöglichkeit. Bei diesen Modellen wird automatisch der entsprechende Cashback abgezogen. Über die auf vielen der Aktions-TVs verfügbaren Funktion Q Symphony13 verschmelzen TV und Soundbar zu einem gemeinsamen Soundsystem. Neben den Lautsprechern der Soundbar werden bei Q Symphony ergänzend die oberen Lautsprecher des TVs mitgenutzt, wodurch der Nutzer noch tiefer ins Geschehen der Lieblingsinhalte eintauchen kann.

Bis zu 5.000 Euro Cashback

Alternativ zur Soundbar haben Kunden bei jedem teilnehmenden Aktionsgerät auch die Möglichkeit, sich für einen Cashback-Deal zu entscheiden. So erhalten Käufer eines 98 Zoll Q950R11 QLED 8K ganze 5.000 Euro nach dem Kauf zurück. Bei Modellen wie z.B. dem Q70T in 85 Zoll8 erhalten Kunden eine Cashback-Zahlung von 350 Euro. Kunden können ihr Gerät wie gewohnt über den Samsung Online Shop unter samsung.com/de bestellen oder beim Fachhändler kaufen. Bei der Bestellung im Samsung Online Shop wird der jeweilige Cashback automatisch vom Verkaufspreis des Produkts abgezogen. Kauft der Kunde sein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler, zahlt er zunächst den üblichen Preis und kann das Gerät nachträglich ganz einfach unter samsung.de/premiumplus registrieren. Ist dies erfolgreich erledigt, erhält der Käufer die Gutschrift des Cashback innerhalb von 45 Werktagen auf sein Konto überwiesen. Wichtig ist hier, dass das Gerät mit einem länderspezifischen Modell-Code gekennzeichnet ist, der es zur Teilnahme an der Aktion berechtigt. Die entsprechenden Produkte inklusive Modell-Codes sind in den Teilnahmebedingungen unter samsung.de/premiumplus zu finden.

Neben der PremiumPlus-Aktion gibt es von Samsung derzeit auch eine Vorbesteller-Aktion für die neuen Neo QLED-Fernseher.