Samsung: TV/AV und Home Appliances unter einem Dach

Samsung führt die beiden Geschäftsbereiche TV/AV und Home Appliances zu einer gemeinsamen Consumer Electronics Division zusammen. Damit reagiert das Unternehmen trotz positiver Geschäftsergebnisse in beiden Bereichen auf den insgesamt stagnierenden CE-Markt. Leif-Erik Lindner wird als Vice President neben der operativen Gesamtverantwortung für den Geschäftsbereich TV/AV diese in Zukunft auch für den Bereich Home Appliances übernehmen.

„Connected Living, bzw. die Vernetzung intelligenter Geräte ist für viele Kunden ein zunehmend relevanter Faktor im Kaufentscheidungsprozess geworden,“ sagt Leif-Erik Lindner, Vice President Consumer Electronics, Samsung Electronics GmbH. “Durch eine noch engere Zusammenarbeit der Bereiche unter einem Dach kann Samsung gemeinsame Potenziale noch besser nutzen und bisherige Erfolge weiter ausbauen,“ so Lindner.

Den durch die Neuorganisation geschaffenen Gesamtbereich Marketing TV/AV und HA wird Mike Henkelmann als Director Marketing Consumer Electronics leiten. Sowohl Henkelmann als auch Lindner berichten in der neuen Organisationsstruktur an Vice President Willem Kim, Head of Consumer Electronics Samsung Electronics GmbH.

