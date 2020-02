News

Samsung "The Wall" microLED Display jetzt mit 583 Zoll

Samsung erweitert das Angebot seiner "The Wall" microLED-Displays jetzt um noch größere Varianten. Auf der ISE 2020 in Amsterdam stellte Samsung jetzt seine neuesten Modelle für 2020 vor. Business-Kunden können sich Großdisplays mit Bilddiagonalen von bis zu 583 Zoll zusammenstellen. Samsung bietet "The Wall" mit 4K-Auflösung in Größen von 219 und 292 Zoll sowie bis zu 437 und 583 Zoll mit 8K-Auflösung an. Preise und Verfügbarkeiten wurden noch nicht genannt.

