Samsung SuperDeals: QLED TVs mit Gratis-Smartphones + Soundbar-Cashback

Samsung startet eine neue "SuperDeals"-Aktion für QLED-Fernseher mit 8K und 4K-Auflösung sowie Soundbars. Wer bis zum 31.12.2020 eines der Aktionsgeräte im Samsung Online-Shop oder bei teilnehmenden Händlern kauft, erhält für einen Samsung QLED-TV ein Samsung-Smartphone wie z.B. das Samsung Galaxy S20 gratis dazu.

Neben dem Handy-Weihnachts-Geschenk ist auch noch die "Samsung Collection" mit Sport & Filmen von Sky, DAZN, HD+, Rakuten TV, Sportworld und waipu.tv für bis zu 12 Monaten inklusive.

Es stehen über 40 Samsung QLED 8K oder QLED 4K-TVs, "The Frame" und "The Serif" Design-Fernseher sowie der "The Sero" zur Auswahl. Ausserdem gibt es auch noch bis zu 150 EUR Cashback auf Samsung-Soundbars wie z.B die Dolby Atmos-Soundbar HW-Q950T.

Nach dem Kauf ist bis zum 17.01.2021 eine Registrierung auf der Aktionsseite erforderlich. Der Versand der Galaxy Smartphones erfolgt per Post und die Cashbacks für Soundbars werden überwiesen (Beim Kauf im Samsung Online-Shop wird der Cashback direkt vom Kaufpreis abgezogen).

Alle Infos zur "Cashback"-Aktion inklusive der genauen Galaxy-Handys für einzelne Samsung QLED TV-Geräte und die Cashback-Beträge der Soundbars gibt es auf www.samsung.com/de/offer/superdeals-tv/.

