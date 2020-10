News

Samsung SuperDeals: Bis zu 1500 EUR Cashback für QLED TVs & Soundbars

Samsung präsentiert für QLED-Fernseher mit 8K und 4K-Auflösung sowie Soundbars eine neue "SuperDeals" Cashback-Aktion. Wer bis zum 15.11.2020 eines der Aktionsgeräte im Samsung Online-Shop oder bei teilnehmenden Händlern kauft, erhält für einen Samsung QLED-TV bis zu 1000 EUR zurück. In Kombination mit einer Aktions-Soundbar gibt es sogar bis zu 1.500 EUR Cashback.

Zu den insgesamt 34 QLED Modellen, die an der Aktion teilnehmen, zählt neben sieben 8K und 24 4K Modellen auch der Lifestyle TV The Frame in drei verschiedenen Größen. Dazu kommen insgesamt fünf Soundbars, die zusammen mit einem der 34 Modelle erworben werden können.

Außerdem ist auch noch die Samsung Collection mit bis zu 12 Freimonaten für Angebote wie das Sky Ticket, HD+, DAZN oder waipu.tv inklusive.

Nach dem Kauf ist bis zum 29.11.2020 eine Registrierung auf der Aktionsseite erforderlich, um die Rückzahlung zu erhalten. Der Cashback-Betrag wird im Samsung Online-Shop und auch bei einzelnen anderen Händlern direkt vom Kaufpreis abgezogen.

Alle Infos zur "Cashback"-Aktion inklusive der genauen Cashback-Beträge für einzelne Samsung QLED TV-Geräte & Soundbars gibt es auf www.samsung.com/de/offer/superdeals-tv/.

