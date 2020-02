News

"Samsung Superdeals" beim Media Markt

Der Media Markt nimmt ebenfalls an der Samsung "SuperDeals"-Aktion teil und bietet bis zu 2000 EUR Direktabzug für Samsung QLED-Fernseher und Soundbars an. Der Rabatt wird in diesem Fall nicht von Samsung als Cashback nachträglich ausgezahlt sondern direkt bei der Bestellung vom Kaufpreis abgezogen. Der Media Markt bietet fast 40 Samsung QLED-Fernseher, The Frame & The Serif-Modelle und mehrere Soundbars an. Der Direktabzugsbetrag wird bei jedem einzelnen Fernseher genau ausgewiesen und am Ende der Bestellung vom Kaufbetrag abgezogen:

Die genauen Teilnahmebedingungen der Aktion findet man auf der Samsung "SuperDeals" Cashback-Aktionsseite.

