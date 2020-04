News

Samsung QLED-Fernseher mit gratis Sky Entertainment & Cinema Ticket

Samsung präsentiert ein neues Entertainpaket mit Live TV, Filmen und Serien: Käufer eines Samsung QLED, The Frame, The Serif oder eines 82 Zoll-großen RU8009, die 2019 auf den Markt gekommen sind, können damit für bis zu zwölf Monate Zugriff auf das Sky Entertainment & Cinema Ticket erhalten.

Für die 2019er Samsung QLED, The Frame, The Serif und RU8009 in 82 Zoll gibt es die Inhalte des Sky Entertainment & Cinema Tickets bis zu zwölf Monate inklusive. Außerdem sind die Angebote der Live TV-Anbieter HD+ und waipu.tv für sechs Monate inbegriffen.

Der Aktionszeitraum startete bereits am 15. April 2020 für alle neu gekauften Geräte und endet am 30. Juni 2020. Auch für alle weiteren in dieser Zeit gekauten 2019er TVs von Samsung sind zumindest die Angebote von HD+ und waipu.tv für je sechs Monate gratis erhältlich.

Die Gutscheincodes für die kostenfreien Monate können ab dem 01. Mai 2020 über die Samsung Promotion App abgerufen werden und anschließend bei Sky und waipu.tv aktiviert werden. Die Aktivierung von HD+ ist dagegen ohne Gutschein möglich: Bei der Erstinstallation der Fernseher erscheint ein Pop-Up, über das sich der Dienst direkt auf dem Gerät aktivieren lässt.

Weitere Infos zu der Aktion und die genauen Teilnahmebedingungen gibt es unter www.samsung.com/de/offer/entertainpaket/.

