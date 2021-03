News

Samsung Preorder-Promotion für Neo QLED 8K & 4K-Fernseher

Samsung startet eine Vorbesteller-Aktion für die neuen Neo QLED-Fernseher und bietet bis zu 500 EUR Bonus als "Cashback" an. Neben den 8K & 4K Neo QLED TVs sind auch die 2021er "The Frame"-Fernseher und mehrere Soundbars bei der Pre-Order-Promotion dabei:

Die Modelle QN900A2 (65, 75, 85 Zoll) und QN800A3 (65, 75, 85 Zoll) nehmen an der Preorder Promotion teil und knüpfen an die 8K-Erfolgsgeschichte von Samsung an – dieses Jahr allerdings mit der neuen Neo QLED Technologie. Hier können sich Vorbesteller mit 500 Euro Bonus beim QN900A mit 85 Zoll Bildschirmdiagonale den größten Vorteil sichern.

Doch auch im Segment der Samsung 4K Neo QLED TVs lohnt sich die Vorbestellung. Der QN95A (554 , 655 , 756Zoll), der QN90A (557 , 658 , 759 Zoll) und der QN85A (6510 , 7511 Zoll), sowie die Modelle QN94A (5012 , 5513 , 6514 , 7515 Zoll), QN93A (5016 , 5517 , 6518 , 7519 Zoll), QN92A (5020 , 5521 , 6522 , 7523 Zoll) und der QN91A (5524 , 6525 , 7526 Zoll) sind Teil der Preorder Promotion und bieten einen Bonus von 100 bis 200 Euro.

In den Größen 4327 , 5028 , 5528 , 6530 und 7531 Zoll nimmt auch The Frame an der Preorder Promotion teil.

Abgerundet wird die Aktion mit den Soundbar Modellen Q800A und Q700A.



Bestellt der Kunde sein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler vor, zahlt er zunächst den üblichen Preis und kann das Gerät nachträglich ganz einfach unter samsung.de/neoqled-vorbestellen registrieren. Ist dies erfolgreich erledigt, erhält der Käufer die Gutschrift des Bonus innerhalb von 45 Werktagen auf sein Konto. Wichtig ist hier, dass das Gerät mit einem länderspezifischen Modell-Code gekennzeichnet ist, der es zur Teilnahme an der Aktion berechtigt. Die entsprechenden Produkte inklusive Modell-Codes sind in den Teilnahmebedingungen unter samsung.de/neoqled-vorbestellen zu finden

Der Aktionszeitraum der Samsung Preorder Promotion erstreckt sich vom 24. März bis zum 30. April 2021. Registrierungen der im Handel vorbestellten und erworbenen Produkte sind bis zum 31. Mai 2021 online möglich. Bei Fragen zum Registrierungsprozess können sich Kunden unter der Telefonnummer 06196 / 77555 – 12 oder per E-Mail an aktionen@samsung.com an unseren Support wenden.