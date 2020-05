News

Samsung präsentiert "The Terrace" QLED TV & Soundbar-Serie

Samsung stellt unter dem Namen "The Terrace" eine neue QLED TV und Soundbar-Serie vor. "The Terrace" ist der erste Samsung 4K QLED-Fernseher inklusive der dazugehörigen Soundbar für den Außenbereich. Die maximale Helligkeit des Fernsehers von 2.000 Nits soll sicherstellen, dass Nutzer Inhalte auch bei hellem Tageslicht in dynamischer Bildqualität erleben können.

The Terrace ist in 55, 65 und 75 Zoll verfügbar und bietet eine IP55-Schutzklassifizierung mit wetterbeständiger Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasser und Staub. Zusätzlich ist der Bildschirm mit einer Antireflexionsschicht und der Adaptive Picture Technologie ausgestattet. Diese analysiert die Umgebung und optimiert daraufhin den Bildinhalt, um unerwünschte Blendeffekte zu minimieren.

Ansonsten bietet der Fernseher die gewohnte Ausstattung von Samsungs "Indoor"-Fernsehern inklusive Unterstützung mobiler Anzeigefunktionen wie Multi View und Tap View sowie mehrere Sprachassistenten wie Bixby und Amazon.

Der neue "The Terrace" Smart TV wird auf dem deutschen Markt voraussichtlich ab August erhältlich sein. Speziell für Geschäftskunden wird in diesem Sommer auch eine B2B-Variante eingeführt.

Passend zu den Outdoor-Fernsehern bietet Samsung auch die neue "The Terrace"-Soundbar an. Diese ist ebenfalls auf Basis von IP55 zertifiziert und kann an der Wand oder direkt am Fernseher montiert werden. Die "Distortion Cancelling" Technologie soll für sauberen Klang unabhängig von der jeweiligen Umgebung sorgen. Via WLAN und Bluetooth kann die Soundbar auch mit anderen Geräten verbunden werden.

Die Preise für die Samsung "The Terrace" QLED-Fernseher und Soundbar wurden noch nicht bekannt gegeben.

