Samsung: "Made for Germany 2021" - Bonus-Content für 4K & 8K-Fernseher

Mit der Aktion "Made for Germany - Dein Streaming Content inklusive" gibt es bei Samsung Aktions-TVs von 2021 mit deutschem Modell-Code kostenlose Gutscheincodes für Abos bei verschiedenen Streaming-Dienstleistern, darunter Sky Ticket, DAZN, waipu.tv, HD+ sowie Rakuten TV und erstmals MagentaTV.

Teilnehmende TVs sind z.B. die Modelle der Samsung Neo QLED 8K- und 4K-Baureihe, aber auch The Frame oder The Serif sowie der 4K-Ultra-Kurzdistanz-Projektor The Premiere. Je nach Modell gibt es Gutscheincodes für Abonnements mit drei, sechs oder 12 Monaten Laufzeit. Auch die Soundbar-Modelle sind in 2021 teilnahmeberechtigt. Hier gibt es drei oder sechs Gutscheincodes für jeweils einen Leihfilm bei Rakuten TV. Je nach Aktionsmodell können Käufer auch Gutscheincodes für ein Abonnement mit sechs Monaten Laufzeit bei Sky Ticket Cinema & Entertainment erhalten. Zusätzlich erhalten Kunden beim Kauf von Aktions-TV und Aktions-Soundbar (auch zeitlich unabhängig voneinander) einen weiteren Vorteil in Form einer Wandhalterung.

Der Gutscheincode kann direkt am Aktions-TV mit der Samsung Promotion App aktiviert werden. Hier werden auch alle für das eigene Modell verfügbaren Aktionen angezeigt.

Die Aktion "Made for Germany 2021" läuft vorerst bis zum 30. Juni 2021.