Samsung "Life Unstoppable"-Event zur IFA 2020

Samsung wird in diesem Jahr nicht an der Internationalen Funkausstellung in Berlin teilnehmen. Stattdessen will Samsung seine Technologie-Neuheiten im Rahmen eines eigenen digitalen Events Anfang September präsentieren.

Diese IFA-Präsentation von Samsung wurde unter dem Motto "Life Unstoppable" jetzt für den 02.09.2020 um 10:00 Uhr angekündigt. Im Rahmen der 45 Minuten langen virtuellen Veranstaltung sollen u.a. die neuen Produktreihen von Smartphones, TVs und vielen weiteren digitalen Produkten gezeigt werden. Konkrete neue Produkte wurden von Samsung noch nicht genannt.

Die IFA wird in diesem Jahr nicht als normale Publikumsmesse für die Öffentlichkeit stattfinden. Stattdessen ist die "IFA Special Edition" vom 3. bis 5. September als dreitägige Veranstaltung mit begrenzter Teilnehmerzahl geplant. Eine Teilnahme an der IFA 2020 ist nur nach Registrierung oder auf Einladung möglich.

