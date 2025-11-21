News

Samsung Jahresend-Promo mit Gratis-Zugaben beim TV-Kauf

Bildquelle: Samsung

Samsung startet zum Jahresende 2025 eine neue Promo-Aktion: Wer sich vom 17. November bis einschließlich 11. Januar 2026 für den Kauf eines Samsung Aktions-TVs ab 75 Zoll entscheidet, erhält das Samsung Galaxy S25 FE oder das Galaxy Tab A11 gratis dazu. Außerdem gibt es 12 Monate WOW Streaming on top. Im Einzelhandel gilt die Aktion ab sofort. Beim Kauf im Samsung eStore muss man sich bis zum 08. Dezember 2025 gedulden und hat auch dann Zeit bis einschließlich 11. Januar 2026. Bis zum 01. Februar 2026 muss der TV dann unter samsung.de/allesdeins registriert werden, um die Vorteile zu erhalten.

Teil der Aktion sind Neo QLED 4K und 8K Modelle sowie die Samsung OLED-Fernseher. Die Kombination aus mehreren Screens und 12 Monate WOW-Streaming kommt nicht von ungefähr. Zum Beispiel kann man den gesamten Live-Sport von Sky (inklusive aller Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga und die komplette 2. Bundesliga) in Kombination mit den Samsung Fernsehern und den Galaxy Smartgeräten auf zwei Bildschirmen ansehen.

