News

Samsung gibt die Mehrwertsteuersenkung weiter

Samsung kündigt an, die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent bis Jahresende 2020 im Direktvertrieb an den Endverbraucher weiterzugeben und will seine Preise entsprechend anpassen.

Parallel dazu hat Samsung seine Bundle & Cashback-Angebote unter dem Namen "Ich-will-mehr-Promotion" noch einmal bis in den Juli verlängert. Für Samsung QLED-Fernseher gibt es ein gratis Galaxy Smartphone dazu oder für eine Aktions-Soundbar bis zu 100 EUR Cashback.

Die Aktion läuft jetzt bis zum 14.07.2020, für alle 8K QLED-Fernseher sogar bis zum 28.07.2020. Auch für die Registrierung bleibt mehr Zeit: Bei Aktions-TVs bis zum 11. August 2020, für alle anderen teilnehmenden Geräte bis zum 28. Juli 2020. Weitere Infos gibt es unter www.samsung.com/de/offer/ichwillmehr/.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.