Samsung Galaxy A71 und Galaxy A51 in neuer Farbe

Bildquelle: Samsung

Die beiden Samsung Galaxy Modelle A71 und A51 sind seit dem 14. Juli auch in der Farbe "Haze Crush Silver" erhältlich.

Beide Modelle sind mit einem Super AMOLED Infiinity-O Display ausgestattet. Das Galaxy A71 bietet eine 64 MP Kamera, das Galaxy A51 über eine 48 MP Kamera. Die Geräte sind mit ingesamt vier Objektiven ausgestattet und sollen ebenso schöne Landschafts- wie Nahaufnahmen ermöglichen.

Das Galaxy A71 und das Galaxy A51 in der Farbe Haze Crush Silver sind seit dem 14. Juli im Samsung Online Shop und im deutschen Handel erhältlich. In den Farben Prism Crush Black und Prism Crush Blue sind die beiden Smartphones bereits seit Anfang Januar verfügbar. Im Handel ist das Galaxy A51 außerdem in der Farbe Prism Crush White und das A71 in der Farbe Prism Crush Silver erhältlich.

