Samsung: Erste Champions League Live-Übertragung in 8K

BT Sport und Samsung haben am 27. Januar die erste Live-Sportübertragung in 8K-Auflösung in Großbritannien auf die Beine gestellt. Live aus dem Emirates Stadion wurde das Champions League Spiel zwischen Arsenal London und Olympiakos Piräus ausgestrahlt. BT Sport zeichnete für den eigentlichen Live-Broadcast verantwortlich, Samsung stellte für die native Darstellung des Contents QLED 8K TV-Geräte zur Verfügung. Dabei kam das neue Topmodell Q950T zum Einsatz - alle Infos dazu hier bei uns im Special. Das Spiel wurde per IP-Broadcast an die Samsung QLED Fernseher gestreamt. Mit "BT Sport Ultimate" stellt BT Sport seit 2019 reguläre TV-Programme in HDR, 4K und Dolby Atmos über das Internet bereit.

