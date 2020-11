News

Samsung "Black Weeks" mit Black Friday & Cyber Monday-Deals bis Monatsende

Samsung startet mit der "Black Week" und begrenzt so die Schnäppchenjagd nicht auf einen Tag, sondern bietet ab sofort und bis einschließlich 26. November viele Angebote.

Für ein hohes Maß an Individualität sorgt ein besonderes Angebots-Highlight: „Create your own Bundle“. Kunden haben die Möglichkeit, sich zwei Aktionsprodukte auszuwählen und nur für eines zu bezahlen. Hierfür können sie zwischen zwei verschiedenen Pools wählen, die ausgewählte Produkte aus den Bereichen Mobile, TV, Display und Audio sowie Hausgeräte enthalten und dabei untereinander frei kombinierbar sind. So können Kunden, die das Galaxy S20+ erwerben, beispielsweise zwischen einem Galaxy Tab S5e Wi-Fi, dem Crystal UHD 4K TV TU8079 (2020) in 50 Zoll2, einer 2.0-Kanal Soundbar HW-S40T in schwarz oder dem kabellosen Akku-Handstaubsauger Jet70 als kostenlose Zugabe wählen. Die Sonderaktion endet am 26. November um 18:59 Uhr.

Zusätzlich zu den frei kombinierbaren Bundles profitieren Kunden von mehreren Angebots-Bundles aus den Bereichen Mobile, TV und Audio, die ihre Gültigkeit über den gesamten Aktionszeitraum bis zum 30. November behalten.

Alle Deals im Detail sind unter samsung.com/de/offer/black-friday zu finden. Am Black Friday und Cyber Monday lohnt sich noch einmal ein besonderer Blick in den Samsung Online Shop, hier können sich Kunden ab dem 26.11. um 19 Uhr über weitere Deals freuen.

