Samsung 49" QLED-Monitor mit HDR10+ und FreeSync Premium Pro ab Juli erhältlich

Bildquelle: Samsung

Der auf der CES 2020 vorgestellte Samsung Odyssey G9 Gaming-Monitor in gewölbten 49 Zoll soll in der Woche ab dem 13. Juli 2020 in Deutschland im Handel erhältlich sein. Das Vesa DisplayHDR 1000 zertifizierte Panel unterstützt als erster Samsung-Monitor HDR10+.

Mit Dual Quad High-Definition Auflösung (5.120 x 1.440 Pixel) und 1000R Wölbungsradius sowie einer kurzen Reaktionszeit von 1 ms und der Bildwiederholrate von 240 Hz möchte der Samsung Odyssey G9 alles bieten, was das Gamer-Herz begehrt. NVIDIA G-Sync-Kompatibilität und FreeSync Premium Pro-Support sind ebenfalls an Bord, außerdem DP Adaptive Sync Support. Optisch wird das moderne Design von einer "InfinityCore-Beleuchtung" am Gehäuserücken unterstützt, die 52 Farben in fünf unterschiedlichen Effekten wiedergeben kann.

Die UVP des Monitors beträgt 1.729 Euro.

