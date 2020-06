News

"Ruf der Wildnis" mit Harrison Ford im August auf Blu-ray Disc

Disney veröffentlicht "Ruf der Wildnis" (Call of the Wild) im August auf Blu-ray Disc. Die Jack London-Romanverfilmung mit Harrison Ford kommt am 06.08.2020 in den Handel. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.

Alternativ gibt es den Film bereits in 4K mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Sound im Apple iTunes Store. Als "iTunes Extras" steht eine Making of-Dokumentation zur Auswahl.

