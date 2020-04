News

"Ruf der Wildnis" in 4K & Dolby Atmos im Apple iTunes Store

Fox veröffentlicht "Ruf der Wildnis" (Call of the Wild) in 4K mit Dolby Vision und englischem Dolby Atmos-Sound im Apple iTunes Store. Der genaue VÖ-Termin für die Jack London-Romanverfilmung mit Harrison Ford ist noch nicht bekannt. Als "iTunes Extras" steht eine Making of-Dokumentation zur Auswahl.

Fox wird nach der Disney-Übernahme den Vertrieb von Blu-ray Discs, Ultra HD Blu-rays und DVDs in Deutschland Ende Juni einstellen. Deswegen ist auch noch nicht bekannt, wann "Ruf der Wildnis" auch als Disc im Handel erhältlich sein wird.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.