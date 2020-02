News

RTVE: Spanisches Fernsehen bald in HDTV via Satellit

Das spanische Fernsehen RTVE plant die Umstellung der TV-Sender TVE Internacional und Canal 24 Horas auf HDTV. Diese sollen zukünftig auch in Deutschland via Satellit Eutelsat Hotbird 13° Ost auf der Frequenz 12303 MHz V (SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK) unverschlüsselt empfangbar sein. Die Aufschaltung der Programme erfolgte bereits am 15.12.2019. Bislang wird dort allerdings nur ein hochskaliertes 1080i-Bild gesendet. Der genaue Termin für den Wechsel auf natives HDTV ist noch offen.

Die bisherige Ausstrahlung von TVE Internacional und Canal 24 Horas via Astra 19.2° Ost wird am 29.02.2020 eingestellt.

