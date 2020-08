News

RTL UHD zeigt Europa League-Fußball & Formel 1 in 4K Ultra HD

RTL überträgt auf seinem Sender RTL UHD im August neben Fußball-Spielen der Europa League auch die Rennen der Formel 1 in Ultra HD. In den nächsten Wochen sind folgende Sport-Events in Ultra HD geplant:

Donnerstag, 06.08.: Fußball | Europa League - Achtelfinal-Rückspiel FC Basel-Eintracht Frankfurt

Samstag, 08.08.: Formel 1 | Grand Prix 70 Jahre Formel 1 - Qualifying

Sonntag, 09.08.: Formel 1 | Grand Prix 70 Jahre Formel 1 - Rennen

Montag, 10.08.: Fußball | Europa League - Ein Viertelfinalspiel

Samstag, 15.08.: Formel 1 | Grand Prix von Spanien - Qualifying

Sonntag, 16.08.: Formel 1 | Grand Prix von Spanien - Rennen

Sonntag, 16.08.: Fußball | Europa League - Ein Halbfinalspiel

Freitag, 21.08: Fußball | Europa League - Finale

Samstag, 29.08.: Formel 1 | Grand Prix von Belgien - Qualifying

Sonntag, 30.08.: Formel 1 | Grand Prix von Belgien - Rennen

RTL UHD wird via Satellit Astra 19.2° Ost ausgestrahlt. Voraussetzung für den Empfang ist ein HD+ Abo. Der Ultra HD-Sender kann auch im Magenta TV-Angebot der Telekom empfangen werden. Im Kabel ist der Sender in den Netzen von wilhelm.tel und willy.tel verfügbar.

