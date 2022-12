News

Rotel stellt den S14 als ersten Netzwerk-Streaming-Verstärker vor

Bildquelle: Rotel

Der Rotel S14 ist der erste Netzwerk-Streaming-Verstärker der HiFi-Marke. An Bord ist ein 32-Bit-D/A-Wandler aus der ESS Sabre Reihe, ein überdimensionierter Ringkerntrafo und hochwertige Hochstrom-Ausgangstransistoren. Unterstützt werden Spotify, Tidal, Qobuz, Internetradio sowie AirPlay 2 und Google Cast. An Anschlüssen stehen zur Verfügung ein koaxialer und ein optischer Eingang, USB-B zum Direktanschluss eines Computers und ein analoger Cinch-Eingang. Außerdem aptX HD. Über 5-Wege-Anschlussklemmen werden Lautsprecher mit bis zu 150 Watt an 4 Ohm pro Kanal versorgt. Vorne gibt es außerdem einen Kopfhöreranschluss. Ebenso ein Display, welches Alben-Cover und Informationen zum Titel, Track-Nummer und Infos zum Künstler anzeigt. Eine Fernbedienung aus Aluminium ist im Lieferumfang enthalten.

Der Rotel S14 ist ab Januar in Schwarz und Silber zur UVP von 2.699 Euro erhältlich.

