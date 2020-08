News

"Rolling Stones - Steel Wheels Live" im September auf Blu-ray Disc

Die Rolling Stones veröffentlichen im September "Steel Wheels Live" auf Blu-ray Disc. Der Konzertmitschnitt aus dem Jahr 1989 mit Gastauftritten von Axl Rose, Izzy Stradlin, Eric Clapton und John Lee Hooker in Atlantic City wird als PCM-Stereo und DTS HD MA 5.1-Mix auf Blu-ray Disc präsentiert. Keine hohen Ansprüche sollte man an die Bildqualität stellen. Denn es handelt sich um eine "SD Blu-ray" mit NTSC-Auflösung.

"Steel Wheels Live" wird am 25.09.2020 auf Blu-ray Disc und zahlreichen weiteren Formaten erscheinen. Die Blu-ray Disc wird auch in einem Set mit zwei CDs sowie in einem 6 Disc Collector's Set mit zusätzlicher DVD, dem "Steel Wheels Live"-Konzert aus Tokyo auf DVD sowie einer Bonus-CD mit verschiedenen Raritäten erhältlich sein.

Rolling Stones - Steel Wheels Live bei Amazon.de

Rolling Stones - Steel Wheels Live - Tracklisting

Intro Start Me Up Bitch Sad Sad Sad Undercover Of The Night Harlem Shuffle Tumbling Dice Miss You Terrifying Ruby Tuesday Salt Of The Earth (featuring Axl Rose & Izzy Stradlin) Rock And A Hard Place Mixed Emotions Honky Tonk Women Midnight Rambler You Can’t Always Get What You Want Little Red Rooster (featuring Eric Clapton) Boogie Chillen (featuring Eric Clapton & John Lee Hooker) Can’t Be Seen Happy Paint It Black 2,000 Light Years From Home Sympathy For The Devil Gimme Shelter It’s Only Rock n Roll (But I Like It) Brown Sugar (I Can’t Get No) Satisfaction Jumpin’ Jack Flash

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.