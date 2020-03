News

"Roger Waters - Us + Them" in 4K bei Amazon Prime Video

Bei Amazon ist die Dokumentation "Roger Waters - Us + Them" jetzt in Ultra HD erhältlich. Der Film über die Live-Tournee 2017-2018 des ehemaligen Pink Floyd-Songwriters wird sowohl zum Kauf als auch Verleih angeboten. Die Dokumentation war bereits im letzten Jahr in ausgewählten Kinos zu sehen. Eine Blu-ray Disc oder DVD wurde bislang nicht veröffentlicht.

