News

"Roger Waters - Us + Them" erscheint auf Blu-ray Disc

Sony Musik veröffentlicht den Musikfilm "Roger Waters - Us + Them" am 02.10.2020 auf Blu-ray Disc. Der Film über die Live-Tournee 2017-2018 des ehemaligen Pink Floyd-Songwriters ist bereits seit einiger Zeit in 4K auf digitalen Plattformen erhältlich und war in ausgewählten Kinos inklusive Dolby Atmos Sound zu sehen. Zu den Tonformaten der Blu-ray Disc liegen keine Informationen vor. Eine Ultra HD Blu-ray scheint nicht geplant zu sein. Parallel zur Blu-ray Disc erscheint "US + Them" auch als Doppel-CD und 3 Vinyl LP-Set.

Tracklisting:

01.Intro

02.Speak To Me

03.Breathe

04.One of These Days

05.Time

06.Breathe (Reprise)

07.The Great Gig in the Sky

08.Welcome to the Machine

09.Déjà Vu

10.The Last Refugee

11.Picture That

12.Wish You Were Here

13.The Happiest Days of Our Lives

14.Another Brick in the Wall Part 2

15.Another Brick in the Wall Part 3

16.Dogs

17.Pigs (Three Different Ones)

18.Money

19.Us & Them

20.Brain Damage

21.Eclipse

22.The Last Refugee (Reprise)

23.Déjà Vu (Reprise)

Bonus:

"A FLEETING GLIMPSE" (Documentary)

"COMFORTABLY NUMB" (Live Performance)

"SMELL THE ROSES" (Live Performance)

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.