News

"Robert the Bruce" im Oktober auf Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht im Oktober "Robert the Bruce" auf Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray. In dem Historien-Drama aus dem Jahr 2019 spielt der bereits aus "Braveheart" bekannte Angus Macfadyen erneut den schottischen König. Die Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray erscheint voraussichtlich am 02.10.2020.

Robert the Bruce - König von Schottland (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1

Ton: Deutsch HD-DTS MA 5.1, Englisch HD-DTS MA 5.1

Untertitel: Deutsch

Extras:

Audiokommentar mit Regisseur Richard Gray und Robert the Bruce-Darsteller Angus Macfadyen

Trailer

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.