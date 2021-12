News

Ridley Scotts "The Last Duel" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und Apple iTunes

Disney bietet den neuen Ridley Scott-Film "The Last Duel" ab sofort in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und Apple iTunes an. Bei Apple ist neben Unterstützung für Dolby Vision auch englischer Dolby Atmos-Sound sowie verschiedene iTunes Extras dabei.

Das Historien-Drama mit Matt Damon und Adam Driver wird am 06.01.2022 auch auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht.

"The Last Duel" wird auf Ultra HD Blu-ray im Originalton mit einem Dolby Atmos Mix und auf Blu-ray Disc mit DTS HD MA 7.1-Ton ausgestattet sein. Der deutsche Ton wird bei beiden Blu-ray-Formaten als Dolby Digital Plus 7.1-Mix präsentiert. Als Bonus-Material ist ein Making of geplant.

Nach "The Last Duel" und "House of Gucci" plant Ridley Scott als nächste Kinofilme das Napoleon-Drama "Kitbag" und anschließend die Fortsetzung von "Gladiator".

bereits erhältlich:

The Last Duel (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton:

Anzeige

Englisch (Dolby Atmos 7.1.4)

Deutsch, Italienisch, Französisch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Das Making-of zu „The Last Duel” The Last Duel (Blu-ray Disc) Bild: 2,39:1 Ton: Englisch (DTS-HD MA 7.1)

Deutsch und Französisch (Dolby Digital Plus 7.1) Untertitel: Deutsch, Englisch u.a. Extras: Das Making-of zu „The Last Duel”

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.