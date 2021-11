News

Ridley Scotts "House of Gucci" bereits auf Blu-ray Disc vorbestellbar

Universal veröffentlicht "House of Gucci" voraussichtlich im Frühjahr auf Blu-ray Disc.

Kurz nach Ridley Scotts "The Last Duel" startet das starbesetzte Drama über die italienische Mode-Dynastie mit Lady Gaga, Adam Driver und Al Pacino am 02.12.2021 in den deutschen Kinos.

jpc.de bietet "House of Gucci" bereits zur Vorbestellung an. Mit der Heimkino-Veröffentlichung ist ab März/April zu rechnen. Ob der Film neben der Blu-ray Disc auch auf Ultra HD Blu-ray erscheinen wird, ist noch offen.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.