Ridley Scott produziert Serien für Apple TV+

Ridley Scott hat mit Apple eine Vereinbarung zur Produktion für den Streaming-Dienst Apple TV+ abgeschlossen. Der mehrjährige Vertrag seiner Firma Scott Free Procuctions mit Apple beinhaltet weltweite TV-Projekte, an deren Produktion neben Scott persönlich auch David Zucker, Clayton Krueger und Jordan Sheehan beteiligt sein werden.

Ridley Scott ist zwar vor allem als Regisseur von Filmen wie "Alien" und "Blade Runner" bekannt, hat aber über die zusammen mit seinem bereits verstorbenen Bruder Tony Scott 1970 gegründete Firma neben vielen Kinofilmen in den letzten Jahren auch zahlreiche Serien produziert wie z.B. "The Man in the High Castle" oder "The Good Wife".

Konkrete TV-Projekte, die Scott Free für Apple TV+ produzieren soll, wurden noch nicht angekündigt. Der nächste Kinofilm von Ridley Scott soll der Historien-Thriller "The Last Duel" werden, dessen Kinostart in Deutschland von Disney ursprünglich für den 06.01.2021 geplant war.

