"Richard Wright: Wet Dream" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc und als CD/LP-Neuauflage

Parlophone veröffentlicht "Richard Wright: Wet Dream" demnächst mit neuem Sound auf Blu-ray Disc, CD und LP. Das erste Solo-Album des Pink Floyd-Mitbegründers erscheint zunächst am 28.07.2023 auf CD. Die Blu-ray Disc und LP in "Deep Blue Marbled Vinyl"-Optik folgen am 29.09.2023.

Das Album wurde für die Neuveröffentlichung von Steven Wilson neu abgemischt und erscheint neben der Stereo-Version auch in mehreren Surround-Formaten auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Audio wird mit Dolby Atmos, DTS HD MA 5.1 und Hi Res Stereo-Mixen (LPCM / DTS HD MA 96kHz, 24-Bit) ausgestattet sein. Neben den verschiedenen "Wet Dream"-Abmischungen sind auf der Blu-ray Disc auch persönliche Videos und eine Bilder-Galerie zu finden. Zusätzlich sind noch ein Booklet und Sammler-Postkarten dabei.

Tracklisting

Mediterranean C Against the Odds Cat Cruise Summer Elegy Waves Holiday Mad Yannis Dance Drop in from the Top Pink's Song Funky Deux

bereits erhältlich:

