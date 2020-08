News

"Resident Evil: The Complete Collection" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony kündigt für den 03.11.2020 in den USA die "Resident Evil: The Complete Collection" auf Ultra HD Blu-ray an. Das Box-Set enthält alle sechs Filme der Action-Reihe mit Milla Jovovich in 4K und HDR sowie englischen Dolby Atmos-Sound (Ausnahme mit DTS HD MA 7.1: Resident Evil: The Final Chapter). Das Box-Set enthält auch verschiedenes Bonus-Material sowie "Resident Evil: Apocalypse" inklusive "Extended Cut".

Die deutschen Rechte für die "Resident Evil"-Filme liegen bei Constantin Film. Zwar ist bereits für den 03.09.2020 eine neue "Resident Evil 1-6"-Box auf Blu-ray Disc geplant. Eine deutsche Ultra HD Blu-ray-Box wurde aber bislang noch nicht angekündigt. Als einziger Film der Reihe ist bereits "Resident Evil: The Final Chapter" auf Ultra HD Blu-ray erhältlich.

