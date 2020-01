News

Relaunch für Sky Cinema HD-Sender

Sky unterzieht sein Senderangebot einem Relaunch und präsentiert dieses ab dem 12. März 2020 mit neuen Sky Cinema-Kanälen. Über 1000 Filme sollen auf diesem Wege angeboten werden (auch auf Abruf), davon für Sky Q-Kunden über 100 in Ultra HD.

Die neuesten Kinofilme feiern ihr TV-Debüt zukünftig auf „Sky Cinema Premieren“ und einen Tag später auf „Sky Cinema Premieren +24“. Der „Film der Woche“ wie z.B. „Godzilla: King of the Monsters“ startet jeweils freitags um 20.15 Uhr auf „Sky Cinema Premieren“. Der Sender „Sky Cinema Best Of“ soll die besten Filme der letzten 25 Jahre zeigen.

Thriller und Horrorfilme werden auf dem neuen Sender „Sky Cinema Thriller“ zu sehen sein und „Sky Cinema Action“ zeigt im März z.B. „Alita: Battle Angel“, "Escape Room“ oder Klassiker von Chuck Norris wie "Delta Force". Das Angebot wird ergänzt durch „Sky Cinema Family“ und den bereits im vergangenen Oktober gestarteten Sender „Sky Cinema Special“ mit täglichen oder mehrtägigen Programmspecials zu einzelnen Stars, Filmreihen und Themen.

Die genannten Sky Cinema-Kanäle werden in HDTV ausgestrahlt. Allerdings gibt es mit „Sky Cinema Classics“ und „Sky Cinema Fun“ auch zwei Sender, die ausschließlich in SD senden. Mit dem Launch der neuen Cinema-Kanäle beendet Sky die Ausstrahlung der Sender „Sky Cinema +1“ und „Sky Cinema Emotion“ am 11. März.

