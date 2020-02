News

"Rambo: Last Blood" mit Dolby Vison & Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray

Seit Freitag ist "Rambo: Last Blood" im Handel erhältlich und während zuvor bereits ein deutscher und englischer Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray angekündigt wurde können sich ausserdem Ultra HD Blu-ray-Käufer neben HDR10 auch auf Dolby Vision freuen. Beide Blu-ray-Varianten wurden auch als Steelbooks veröffentlicht, die stark nachgefragt wurden und deswegen oft ausverkauft sind. Ob es hier für den Handel noch einmal Nachschub geben wird, ist nicht bekannt.

bereits erhältlich:

Rambo: Last Blood (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1 (Ultra HD Blu-ray mit HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Drawing Last Blood, From First note to last Blood

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.