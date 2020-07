News

"Rambo: Last Blood" erscheint als Mediabook

Leonine veröffentlicht "Rambo: Last Blood" in einer neuen Mediabook-Edition auf Blu-ray Disc. Diese soll ab dem 16.10.2020 im Handel erhältlich sein.

Genaue Details sind noch nicht bekannt. Amazon listet gleich zwei Varianten des Mediabooks, die jeweils aus zwei Discs bestehen sollen. Ob das eine Mediabook daher auch die Ultra HD Blu-ray enthalten wird, ist noch offen.

bereits erhältlich:

Rambo: Last Blood (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1 (Ultra HD Blu-ray mit HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Drawing Last Blood, From First note to last Blood

