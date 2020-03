News

"Queen & Slim" mit englischem Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Queen & Slim" am 21.05.2020 auf Blu-ray Disc. Der Thriller/Drama-Mix mit Jodie Turner-Smith und Daniel Kaluuya wird mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Für den deutschen Ton gibt es nur eine Dolby Digital Plus 7.1-Tonspur.

Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant. In den USA ist der Film aber bereits im Apple iTunes Store in 4K mit HDR erhältlich was auch hierzulande zumindest eine 4K Streaming-Version sehr wahrscheinlich macht.

Queen & Slim (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Eine tiefere Bedeutung

Melina & Lena

Nicht im Drehbuch

Auf der Flucht mit QUEEN & SLIM

Filmkommentar mit Regisseurin/Produzentin Melina Matsoukas und Autorin/Produzentin Lena Waithe

