ProSiebenSat.1 stellt "Maxdome" ein

ProSiebenSat.1 wird laut einem Bericht des Magazins "Clap" das Streaming-Angebot von Maxdome im Sommer einstellen. Bereits jetzt werden Neukunden von der Maxdome-Website zur neuen Streaming-Plattform Joyn Plus weitergeleitet, die auch Live-Fernsehen in HD bietet. Obendrein ist Joyn Plus mit 6,99 EUR pro Monat auch noch einen EUR günstiger als Maxdome.

Nur noch Bestandskunden können sich auf der Maxdome-Website einloggen. Diese sollen dem Bericht zufolge auch über den Sommer hinaus weiterhin Maxdome zum Kauf von Filmen nutzen können.

