"Project X" mit HD-Remaster erstmals auf Blu-ray Disc

WVG Medien veröffentlicht erstmals "Project X" in Deutschland auf Blu-ray Disc. Der Action-Film mit Matthew Broderick aus dem Jahr 1987 erscheint am 28.02.2020 in einer HD-remasterten Version mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material gibt es einen Trailer.

