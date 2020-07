News

"Prince Sign 'O' the Times" mit Dolby Atmos & Auro-3D auf günstigerer Blu-ray Disc

Turbine Medien veröffentlicht "Prince - Sign 'O' the Times" im September noch einmal in einer einfacheren und günstigeren Blu-ray Disc-Edition. Wie bei den bereits erhältlichen Mediabook- und Deluxe-Editionen präsentiert auch die neue Blu-ray Disc den Prince-Konzertfilm mit Surround-Sound in den Formaten Dolby Atmos und Auro 3D 11.1. Zusätzlich ist auch noch der Original Stereo-Mix vorhanden. Die einfache "Prince Sign 'O' the Times" Blu-ray Disc wird ab dem 25.09.2020 im Handel erhältlich sein.

"Prince Sign 'O' the Times" (Blu-ray Disc)



Video: 1,78:1

Audio: DTS-HD Master Audio 2.0 Stereo, Dolby Atmos (Dolby Digital 5.1 kompatibel), Auro-3D 11.1 (DTS-HD Master Audio 5.1 und 7.1 kompatibel)

Untertitel: Hauptfilm: Deutsch (Dialoge), Englisch (Songtexte), Bonusmaterial: Deutsch (optional)

Setlist

1. Intro

2. Sign "O" The Times

3. Play In The Sunshine

4. Little Red Corvette

5. Housequake

6. Slow Love

7. I Could Never Take The Place Of Your Man

8. Hot Thing

9. Now's The Time

10. U Got The Look (Musikvideo)

11. If I Was Your Girlfriend

12. Forever in My Life / It

13. It's Gonna Be A Beautiful Night

14. The Cross

15. Sign "O" The Times (Instrumental)

Bonusmaterial:

Audiokommentar von The Peach and Black Podcast

Interview-Dokumentation "Prince ; The Peach & Black Times"

Teaser Trailer + 30th Anniversary Trailer

Anzeige

