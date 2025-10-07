News

Preisvorteile und Trade-In-Aktion bei Sony Bravia

Bildquelle: Sony / HiFi Forum

Bis zum 31. Dezember 2025 profitiert man bei den hochwertigen BRAVIA Heimkino-Projektoren von attraktiven Preisaktionen und Tauschprämien.

Der BRAVIA Projektor 8 von Sony ist zum exklusiven Sonderpreis von 12.999 Euro statt 15.999 Euro verfügbar. Wer auf ein Upgrade schielt, kann auch seinen bisherigen Projektor eintauschen und sich den BRAVIA Projektor 9 zu besonders attraktiven Konditionen sichern!

Alle Infos dazu hier:

