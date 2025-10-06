News

Powerline-Adapter von devolo im Angebot bei den Amazon Prime Deal Days

Bildquelle: devolo

Während der Amazon Prime Deal Days am 07. und 08. Oktober gibt es viele Magic WiFi und Magic LAN Produkte der Aachener Netzwerkspezialisten von devolo zu attraktiven Aktionspreisen:

