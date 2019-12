News

"Pop around the Clock" - 24 Stunden Live-Konzerte auf 3sat

3sat zeigt auch in diesem Jahr wieder zu Silvester 24 Stunden Live-Konzerte in HDTV. In diesem Jahr sind u.a. Konzerte von The Cure, Metallica, Pink Floyd, Arianna Grande, Coldplay, U2 und Sting dabei. Los geht es um 05:00 Uhr. Den genauen Zeitablauf für den Konzert-Tag findet man auf der 3sat-Website:

