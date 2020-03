News

"Pop around the Clock" - 24 Stunden Live-Konzerte am Wochenende auf 3sat

3sat zeigt am Sonntag wieder 24 Stunden Live-Konzerte in HDTV. Diesmal sind u.a. Konzerte von Coldplay, Ariana Grande, Marteria, Sheryl Crow, U2, Wanda, Alice Merton, Tina Dicoden, Dixie Chicks, Rolling Stones, Beth Hart, Metallica sowie historische Konzerte wie The Who in Kilburn, die Bee Gees in Melbourne und Elvis auf Hawaii dabei. Los geht es um 05:55 Uhr. Den genauen Zeitablauf für den Konzert-Tag findet man auf der 3sat-Website:

