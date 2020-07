Polk Audio präsentiert neue MagniFi 2 Soundbar

News

Bildquelle: Polk Audio

Polk Audio präsentiert die MagniFi 2 Soundbar mit patentierter SDA-Technologie für virtuellen Surround-Sound. Ein neuer 3D-Audiomodus soll mit virtuellen Höhenkanälen für ein noch eindrucksvolleres Klangerlebnis sorgen. Die Ausgabe erfolgt über vier Breitbänder, zwei Hochtöner und einen separaten 8-Zoll Subwoofer. Anwender können aus vier EQ-Modi wählen und mit VoiceAdjust lässt sich die Dialoglautstärke individuell justieren. Die Soundbar dekodiert Dolby Digital und DTS. Drei HDMI 2.0-Eingänge (HDPC 2.2) sind für den unkomplizierten Anschluss an den Fernseher an Bord und dank Chromecast kann man auch auf zahlreiche Audiostreaming-Dienste zugreifen sowie die Komponente per Google Assistant steuern.

Die MagniFi 2 ist ab Ende Juli für 499 Euro (UVP) bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

