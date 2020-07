News

Plex zeigt jetzt über 80 TV-Sender als Live-Stream

Plex startet weltweit ein werbefinanziertes Live-TV-Angebot. Plex-Nutzer können in über 220 Ländern mit Plex die Live-Streams von Fernseh-Sendern empfangen.

Zum Angebot gehören z.B. Programme wie Reuters TV oder Yahoo Finance, mehrere Musik-Kanäle mit einzelnen Kanälen zu Genres wie z.B. "80s Party" oder "Electro Anthems" und vor allem sehr viele Themen-Kanäle mit teilweise recht exotischen Inhalten wie "The Boat Show" oder "The Pet Collective". Laut Angaben von Plex sollen über 80% der Sender in der ganzen Welt verfügbar sein während einzelne Programme nur für die USA lizenziert sind.

Die Live-Sender sollen im Verlauf des Tages über die Apps für Apple TV, iOS, Roku, Amazon Fire, Android und Android TV abrufbar sein. Updates für Smart TVs und Spiele-Konsolen sollen in Kürze folgen. Über die persönlichen Einstellungen können Plex-Nutzer sich ihre eigene Sender-Liste zusammenstellen.

Das Plex Live TV-Streaming ist ein kostenloser Service. Ein "Plex Pass"-Abo ist nicht zum Abruf der Sender erforderlich.

