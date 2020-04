News

"Planet of the Humans": Michael Moore präsentiert neue Doku auf YouTube

Michael Moore hat die neue Dokumentation "Planet of the Humans" auf YouTube veröffentlicht. Der kontroverse Regisseur von Filmen wie "Fahrenheit 9/11" und "Bowling for Columbine" fungiert bei dem rund 140 Minuten langen Film über den Klimawandel als Produzent. Regie führte Jeff Gibbs, der mit Moore bereits seit Jahren zusammenarbeitet. Auch diese Dokumentation präsentiert sich wieder sehr streitbar: Moore und Gibbs kritisieren darin den "Ausverkauf der grünen Bewegung an wohlhabende Interessengruppen und die US-Industrie". "Planet of the Humans" wird voraussichtlich die nächsten 30 Tage bei YouTube kostenlos verfügbar sein.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.